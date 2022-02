Charlie Hebdo: appel à témoins des enquêteurs

Les enquêteurs ont lancé mercredi après-midi un appel à témoins après l'attentat meurtrier contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo qui a fait 12 morts, a annoncé le police judiciaire (PJ) parisienne. Un numéro vert (08.05.02.17.17) a "été mis à disposition" et "activé" afin de recueillir tout témoignage sur cet attentat, a indiqué Richard Atlan, le porte-parole de la direction de la police judiciaire parisienne, dont la brigade criminelle est en charge de l'enquête avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). "Le Premier ministre (Manuel Valls) a décidé d'activer la cellule interministérielle de crise et a confié la conduite des opérations au ministre de l'Intérieur" Bernard Cazeneuve, a dit pour sa part celui-ci dans un communiqué. "L'ensemble des services de l'État se sont mobilisés immédiatement après l?attentat perpétré à Paris", précise-t-il, ajoutant avoir "adressé des instructions aux préfets afin que soient prises toutes les dispositions nécessaires à la protection de nos concitoyens sur tout le territoire national". "L'ensemble des services de police et de gendarmerie sont ainsi mobilisés afin de mettre en ?uvre les mesures prévues par le plan Vigipirate, dont le niveau a été relevé en Ile-de-France, avec le passage au stade +alerte attentat+", a confirmé M. Cazeneuve. "Ainsi, la surveillance des gares, des sites touristiques, des lieux de cultes ainsi que des sièges des organes de presse a d?ores et déjà été renforcée." "En complément, des CRS et gendarmes mobiles, ainsi que des militaires, sont en cours de déploiement aux côtés des effectifs locaux", a-t-il détaillé, et une "cellule d?information du public a été activée par la préfecture de police de Paris (08.00.40.60.05)". Cet attentat perpétré dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo par deux hommes cagoulés et armés criant "Allah akbar", selon des témoins, a fait au moins douze morts mercredi en plein Paris.