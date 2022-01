TV News: Laurent Boyer sur France 3

C'est l'affaire du week-end, le transfert de Laurent Boyer de M6 à France 3. L'animateur de Graines de Stars, Frequenstars quitte le petite chaîne qui monte après 23 ans de bons et loyaux services. Il va animer sur France 3 une nouvelle émission à la mi-journée entre 11H et 12H et entre 13H et 13H40. Exit donc les programmes régionaux de matinée et celui de François Pecheux à 13H qui réalisaient de mauvais scores d'audience. Début de cette nouvelle émission au tout début du mois de janvier.

La ligue de football professionnelle a dénoncé ce week-end la malveillance de Canal+ dans le dossier de la TNT payante. En effet les deux acteurs sont en compétition pour obtenir une license TNT. Canal+ pour sa chaîne Canal+ family et la Ligue pour son projet CFOOT. D'après Frederic Thiriez, Canal+ essaye de mettre des bâtons dans les roues de la ligue en diffusant de fausses rumeurs pour empêcher la création de leur nouvelle et première chaîne. Pour le moment, Canal+ préfère ne pas répondre.

Enfin, selon une étude publié par l'ARCEP, les français sont actuellement 31% à accéder à la télévision par ADSL, un chiffre en constante progression. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à recevoir la télévision de plusieurs façons. Par exemple: le satellite dans le salon, l'ADSL dans la chambre et la TNT dans la cuisine. La réception hertzien est elle logiquement en forte baisse avec l'arrêt des émetteurs au fur et à mesure que le temps passe.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Gangs of New York ce soir sur TF1 avec Leonardo di Caprio réalisé par Martin Scorcese.