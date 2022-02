Paris (AFP). Houellebecq remet en lumière l'oeuvre de Huysmans, écrivain de la décadence

En faisant du héros de "Soumission", un professeur spécialiste de Joris-Karl Huysmans, Michel Houellebecq remet en lumière l??uvre de cet écrivain de la fin du 19e siècle, qui a exploré les bas-fonds d'une société décadente, le satanisme, avant de se convertir au catholicisme. "Je pense qu'il aurait pu être un ami pour moi", confesse Michel Houellebecq au sujet de Huysmans, écrivain pessimiste, peu lu aujourd'hui, mais qui fut en son temps qualifié, lui aussi, de provocateur et de scandaleux. "Je m?imagine très bien un étudiant lui consacrant sa vie", ajoute l'écrivain dans une interview accordée au journaliste de France Culture Sylvain Bourmeau. Né en 1848, Huysmans a d'abord été le défenseur de la cause naturaliste, aux côtés de Zola et de Maupassant, avant de s'en détourner pour s?orienter vers une quête plus personnelle qui le conduira aux portes de la vie monastique, via les sciences occultes. "A rebours", son roman le plus connu, paru en 1884, marque ainsi une rupture franche dans son parcours littéraire torturé. François, le héros de "Soumission", qui enseigne l??uvre de Huysmans à la Sorbonne, à d'ailleurs un faible pour ce roman où l'auteur décrit l'isolement volontaire, qui finit par dégénérer en névrose, du duc Jean des Floresses Des Esseintes, un aristocrate blasé, misanthrope, aux goûts et tendances délibérément hors normes. "La vie de l'homme oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui", dit Des Esseintes dans "A rebours", livre sur une quête d'idéal qui échoue et dont Oscar Wilde s'inspirera, quelques années plus tard, pour écrire "Le portrait de Dorian Gray". Avec le dandy excentique Des Esseintes, Huysmans crée un personnage symbole de l'esprit "décadent" tel qu'il a pris forme à la fin du 19e siècle. Dégoûté de la réalité, cet antihéros "houellebecquien" avant l'heure, cherche désespérément, en recourant sans cesse à l'artifice, des sensations rares et des plaisirs toujours nouveaux, jusqu'à l'hallucination, presque jusqu'à la folie. "Houellebecq provocateur sulfureux, et J.K Huysmans décadent fin de siècle () étaient assurément faits pour s'entendre", expliquait récemment dans "Libération" Patrice Locmant, auteur en 2007 d'une biographie de Huysmans. "Cent trente ans après le largage d'+A rebours+, +Soumission+ incarne l'éternel et inusable retour d'un pessimisme radical qui se transmet à travers les âges", soulignait-il. Un pessimisme qui justifia ce commentaire à l'écrivain catholique Barbey d'Aurevilly après la lecture d'"A rebours": "Après un tel livre, il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix", autrement dit entre le suicide ou la conversion religieuse. Huysmans choisira la deuxième solution. Après avoir été exploré le phénomène du satanisme, notamment à travers le cas historique de Gilles de Rais ("Là-bas", 1891), il se tournera définitivement vers la religion catholique.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire