"Jeu et joueurs" après Caen-Nice (0-0)

Le match de Sambou Yatabaré à la récupération, juste devant la défense, permet d'illustrer la performance d'ensemble des Caennais hier soir contre Nice, eux qui n'ont pu faire mieux que match nul (0-0). Le jeune Malien a récupérer un grand nombre de ballons, mais a aussi souvent fauté au moment de bien le transmettre. Le jeu s'en est ressenti, Malherbe ne parvenant jamais vraiment à emballer le match. Prestation semblable pour l'autre récupérateur, Damien Marcq bien meilleur en ce début décembre qu'au moi de novembre.

Derrière, l'entraîneur Franck Dumas avait décidé de relancer la paire Lazarevic-Seube dans l'axe, elle qui avait montré de bonnes choses à Toulouse le week-end dernier malgré la defaite (1-0). Une paire défensive qui a rassuré le gardien Alexis Thébaux, toujours impecable dans ses sorties, notamment en deuxième mi-temps. Vigilant, il est alors venu au devant de Mulungui, l'attaquant niçois, qui se présentait seul face à lui. Ca faisait sept matchs de championnat que les Caennais n'avaient pas encaissé de but.

Déception offensive

Quant aux arrières latéraux, Jérémy Sorbon et Alexamndre Raineau, ils auraient sûrement aimé apporter plus sur le plan offensif, notamment au niveau de la qualité de leur centre. Leur prestation défensives fut en revanche solide et de nature à redonner confiance au groupe pour la suite des événements.

Si la défense assuré, l'attaque a déçu. Les remises à l'aveugle de Kandia Traoré, encore une fois en pointe hier soir, ont plus souvent trompé ses coéquipiers que ses adversaires. Le meneur de jeu Benjamin Nivet, a lui, souvent manqué de vitesse d'exécution, même s'il est à créditer de deux ou trois bonnes passes, notamment en première période, lorsqu'il servit dans le dos de la défense, un Youssef El Arabi un peu court sur ce coup, et qui ne marque plus. Et quand l'international marocain ne marque pas, c'est toute l'attaque caennaise qui est muette. Espérons que ce match nul redonnera du baume au coeur à une équipe qui en a bien besoin.

> Audio : la chronique "Tendance Malherbe" diffusée le dimanche 12 décembre sur tendance Ouest