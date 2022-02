Moscou (AFP). Russie: l'opposant Navalny coupe son bracelet électronique

L'opposant russe Alexeï Navalny, condamné à trois ans et six mois de prison avec sursis pour détournements de fonds, a sectionné son bracelet électronique, alors qu'il est assigné à résidence, dans un défi lancé aux autorités russes, qui restait sans réponse mardi. "Je refuse de respecter les obligations de ma détention illégale sous assignation à résidence", a-t-il écrit sur son blog lundi, ajoutant que son bracelet électronique avait été coupé à l'aide de ciseaux de cuisine "avec un peu d'effort". Selon cet avocat de formation, la loi russe ne justifie pas qu'il soit encore assigné à résidence alors que son jugement a déjà été prononcé. "L'article 311 du code pénal dit clairement qu'une personne doit être libérée immédiatement dans la salle d'audience en cas +de condamnation à une peine sans privation de liberté ou d'une peine avec sursis+", a-t-il expliqué. L'opposant a indiqué mardi sur son compte Twitter s'être rendu dans un magasin de son immeuble pour acheter du lait. De son côté, la police de Moscou, citée par l'agence de presse publique Ria Novosti, a indiqué être prête à interpeller l'opposant en cas de demande en ce sens du service d'application des peines. Ce service a pour sa part déclaré "vérifier" les informations selon lesquelles l'opposant n'aurait pas respecté les conditions de son assignation à résidence. Le blogueur charismatique, assigné à résidence depuis février, avait déjà bravé l'interdit, le soir de sa condamnation le 30 décembre, en tentant de rejoindre des centaines de manifestants rassemblés près du Kremlin pour le soutenir. Il avait alors été brièvement arrêté. Accusé par ses détracteurs d'être soutenu par l'Occident pour provoquer un changement de régime en Russie, Alexeï Navalny, était poursuivi avec son frère cadet Oleg, accusés tous les deux d'avoir escroqué près de 400.000 euros à une filiale russe de la société française de cosmétiques Yves Rocher en surfacturant en 2008 leurs services alors qu'ils géraient une entreprise de transport. Le tribunal de Moscou a condamné les deux frères à trois ans et six mois de prison. Mais alors que l'opposant s'est vu infliger une peine de prison avec sursis, son frère a été condamné à une peine de prison ferme.

