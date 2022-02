Spectacle "Les Clownesses" à Hérouville Saint Clair

"Voilà la nouvelle génération de clownesses qui débarque ! Elles sont quatre : Pauline Couic, Bibine, Marion et Pom. Très différentes les unes des autres mais avec la volonté commune d'assumer pleinement leur féminité.

Pourquoi utiliser le mot «clownesse» ? Parce que « clowne » on ne l'entend pas, alors que «clownesse», on l'affirme et le revendique. Ces clownesses sont donc sexuées, c'est certain, et chacune à leur manière. Des histoires de bas-ventre, il y en a (comme partout). Il y en a pour oser tout simplement. Mais il ne s'agit pas que de cela.

Les Clownesses, c'est le tragique reflet d'une si grande part de notre société : celle de la crise, celle qui se sent désarmée, celle qui n'a pas d'horizon, celle des gens à qui l'on ne prête aucune attention. Ceux qui vivent leur vie «telle quelle», même si elle est laide.

«Plus laide la vie» ?

Voici ici des «innocents» (mais non exempts de vices et de ruse), qui se mettent en quatre pour nous éclairer sur l'histoire, la leur.

Marion : la «belle bleue», elle est en constant déséquilibre, elle est instable, mais gracile et délicate.

Pauline Couic : doyenne expérimentée, diablesse insaisissable et autoritaire. Elle ose tout.

Pom : le compère, l'acolyte. C'est l'exception qui confirme la règle : c'est en homme, enfin on croit. Il s'incruste partout, sans en avoir l'air.

Bibine : la môme Néant, la fatale, la dépressive. Elle incarne nos souffrances. Elle maintient la gravité.

Gravité légère ou légère gravité, comme ça vous chante."

Représentations mercredi 7 et jeudi 8 janvier 2015 à 19h30 à la comédie de Caen, Théâtre d'Hérouville. Réservez dès maintenant au 02 31 46 27 29 ou sur www.billetterie-legie.com

Ecoutez Olivier Lopez, metteur en scène du spectacle à la compagnie ACTEA, nous présenter "Les Clownesses":