Cherbourg, Last Moon aux auditions régionales du Printemps de Bourges

Last Moon, groupe talent de la scène régionale représentera le Cotentin aux auditions régionales du Printemps de Bourges.

L'expérience Last Moon débute en mai 2013 à Cherbourg à l'initiative de quatre personnalités venues d'horizon différents. Loin de renier ses influences diverses et variées (Radiohead, Tool, PJ Harvey, Portishead, Pink Floyd), le quatuor s'en émancipe et défend une musique lunaire aux mélodies envoûtantes mais résolument rock.

Rendez-vous le 22 janvier au BBC à Hérouville-Saint-Clair avec les saint-lois des MmMmM et de Lewis Evans, et du trio caennais The Goaties.