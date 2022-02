Coupe de France (16es de finale) : Encore une Ligue 1 pour l'US Avranches !

Côté Avranchinais, le sort s'est exprimé dès le second match tiré au sort avec la réception du FC Metz (L1). Un tirage auquel viennent de réagir Tony Théault, Régis Pigeon et Steven Créac'h, trois membres du groupe Manchois :

Tony Théault : "Encore une L1, c'est bien car on va encore jouer à Fenouillère et ça, c'est sympa ! Sur un match tout est toujours jouable, mais ils se méfieront de nous, c'est certain. On verra, ce sera plus diffiicile à coup-sur que contre Lorient mais on les étudiera avec la plus grande attention au moment venu. Il y aura encore 5000 personnes à Fenouillère, en espérant le même dénouement ! Mais quand je vois la réaction des gens ici devant l'écran à Avranches au club, on a eu droit à des cris de joie de pouvoir revivre la réception d'une L1".

Régis Pigeon : "Je suis content oui, ça va encore être une belle affiche, une L1 chez nous, on va mettre toutes les chances de notre coté pour passer. On n'est forcément pas favoris, on va peut être commencer à être regardé de plus près et intrinséquement, il est évident que Metz est supérieur. Si l'on se réfère toutefois à notre dynamique et à celle de Metz depuis le début de saison, il se peut que l'écart ne soit pas sy abyssal que cela entre nos deux formations. Mais je le répète, entre L1 et National, il y a une grosse différence".

Steven Créach :"Le plus sincèrement du monde, l'essentiel est de recevoir ! En plus c'est une Ligue 1, que demander de plus ! Ca ne va pas etre la même chose que Lorient en terme de jeu. Lorient, ça joue, Metz ça combat. Honnetement, je n'ai pas trop suivi cette équipe en L1 depuis le début de saison mais ce sont des valeurs connues depuis longtemps... L'important est que tout le monde soit heureux ce soir, on ne pouvait pas tellement espérer mieux qu'un tirage à Fenouillère et face à une L1".

Le tirage des 16es de finale :

Quevilly (CFA) - Bastia (L1)

Avranches (Nat)- FC Metz (L1)

Rennes (L1) – Reims (L1)

Jura sud (CFA) – Auxerre (L2)

Monaco (L1)- Evian (L1)

Boulogne (Nat)- Grenoble (CFA)

Nantes (L1) – Lyon (L1)

Yzeure (CFA)- Valenciennes (L1)

Tours (L2)- St-Etienne (L1)

Cholet (CFA2) – Brest (L2)

Red Star (Nat)- Consolat (Nat)

Bressuire (CFA)- Le Poiré (Nat)

Concarneau (CFA)- Dijon (L2)

Guingamp (L1)- Châteauroux (L2)

Andrézieux (L2)- Croix (CFA)

Montpellier (L1) ou PSG (L1)- Bordeaux (L1)