Tunis (AFP). Tunisie: Habib Essid, un ex-ministre de l'Intérieur pour former le gouvernement

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a chargé lundi l'ex-ministre de l'Intérieur Habib Essid, qui a occupé plusieurs postes sous le dictateur déchu Ben Ali, de former un gouvernement destiné à stabiliser la démocratie naissante. Le président de la République "m'a chargé de commencer les consultations pour former le premier gouvernement de la deuxième République", a déclaré M. Essid. "A partir d'aujourd'hui, nous commencerons les consultations avec les partis (politiques) et la société civile, et nous essayerons dans la mesure du possible de terminer ces consultations au plus vite afin que la Tunisie dépasse cette période de transition le plus rapidement possible", a-t-il ajouté. M. Essid, 65 ans, dont le nom circulait avec insistance, a été choisi conformément à la Constitution par le parti majoritaire à l'Assemblée, Nidaa Tounès. Le vice-président du parti, Mohamed Ennaceur, a justifié ce choix d'une personnalité "indépendante" ne faisant pas partie de Nidaa Tounès par les "compétences et l'expérience" de M. Essid, notamment "en matière de sécurité". M. Ennaceur a toutefois reconnu que cette nomination avait provoqué des remous au sein de son parti, dont certains responsables auraient préféré que le futur chef du gouvernement soit issu de leurs rangs. M. Essid a été ministre de l'Intérieur en 2011 dans le gouvernement de M. Caïd Essebsi, alors Premier ministre, après la révolution qui a renversé le président Zine El Abidine Ben Ali, mais aussi conseiller en charge des affaires sécuritaires auprès de son successeur, l'islamiste Hamadi Jebali. Auparavant, sous Ben Ali, il avait notamment été chef de cabinet du ministre de l'Intérieur ainsi que secrétaire d'Etat à l'Environnement. M. Essid a désormais un mois -un délai renouvelable une seule fois- pour former et présenter son équipe, qui doit obtenir la confiance de l'Assemblée. Il devra s'appuyer sur une coalition, Nidaa Tounès ne disposant pas de majorité absolue avec 86 sièges sur 217. - Ennahda prêt à coopérer - Le parti islamiste Ennahda, deuxième force politique du pays (69 sièges), a indiqué à l'AFP être prêt à "coopérer pleinement" avec M. Essid. "Nous avions une position de principe avant les élections, selon laquelle nous sommes pour un gouvernement d'union nationale (). Si le chef du gouvernement désigné nous faisait une proposition en ce sens, nous serions ravis d'en discuter", a déclaré le porte-parole d'Ennahda, Zied Ladhari. Si M. Essid a été qualifié par certains, comme le magazine Leaders, de personnalité "consensuelle", des Tunisiens se sont dit déçus par sa désignation, redoutant une approche axée sur le sécuritaire et déplorant ses liens avec l'ancien régime. "Habib Essid a travaillé avec l'ancien régime et il a travaillé avec la troïka", la coalition menée par Ennahda de fin 2011 à début 2014, a ainsi lancé sur la radio Shems FM Hamma Hammami, le chef du Front populaire, une coalition de gauche et d'extrême-gauche. M. Hammami a en outre jugé que M. Caïd Essebsi avait failli à sa promesse, le nouveau président ayant assuré que le chef du gouvernement ne serait pas un ex-ministre de Ben Ali. Dire que M. Essid n'était "pas ministre mais secrétaire d'Etat (), pour moi c'est jouer sur les mots", a fait valoir M. Hammami, le troisième homme de la présidentielle. M. Essid "a travaillé avec nous, il a travaillé avec Béji Caïd Essebsi et avec les gouvernements d'avant. C'est quelqu'un qui est au service de l'Etat", a de son côté estimé Zied Ladhari, d'Ennahda. Et le Premier ministre sortant Mehdi Jomaa, en visite à Paris, s'est voulu rassurant: "On a un Etat qui est fondé aujourd'hui sur des institutions, au-delà des personnes", a-t-il dit à la presse.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire