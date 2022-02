A Rouen, ils cambriolent une maison léguée à la Ligue contre le Cancer

La brigade canine a été requise par un passant ayant aperçu deux individus qui avaient stationné leur véhicule devant un logement. Les deux individus sont ensuite entrés dans le logement et ont chargé de matériel leur véhicule.

La brigade canine arrive sur les lieux et prend contact avec un voisin, qui explique que la maison appartient à une femme décédée voici un an et qui a légué sa maison à la Ligue contre le Cancer pour qu'elle la vende et en tire profit.

Quand les policiers sont sur place, le véhicule suspect est toujours stationné devant le logement. A travers les vitres, ils voient qu'un sommier et un vélo y ont été chargés. Ils entrent dans le logement et découvrent les deux voleurs, un homme de 37 ans et une femme de 34 ans, d'origine roumaine et résidant à Petit-Quevilly. Les deux suspects n'en seraient pas à leur premier voyage pour vider le logement.

Les deux suspects font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont été pris en charge part la Police aux Frontières.