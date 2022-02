Villa Carlos Paz (Argentine) (AFP). Dakar-2015: Al-Attiyah en tête après la 1ere étape, des ennuis pour Roma

Le Qatari Nasser Al-Attiyah sur Mini a remporté la première étape en catégorie auto du Dakar 2015 courue dimanche entre Buenos Aires et Villa Carlos Paz en Argentine, longue de 833 km dont une spéciale chronométrée de 170 km, alors que l'Espagnol Roma a déjà perdu une vingtaine de minutes. Vainqueur du rallye en 2011, Al-Attiyah a bouclé l'étape en 1 h 12 min 50 sec pour devancer l'Argentin Orlando Terranova (Mini) de 22 sec et l'Américain Robby Gordon de 1 min 04 sec. Les autres favoris ont connu des fortunes diverses, les Peugeot de Sainz et Peterhansel se sont classées 6e et 7e de l'étape respectivement à 2 min 06 sec et 2 min 35 sec du vainqueur, alors que le tenant du titre Nani Roma (Mini) a perdu une vingtaine de minutes. En catégorie moto, le Britannique Sam Sunderland, sur KTM, s'impose dans cette étape qui compte une spéciale chronométrée de 175 km. En 1 h 18 min 57 sec, Sunderland a devancé de 5 sec le Portugais Paulo Goncalves (Honda), de 1 min 12 sec l'Espagnol Marc Coma (KTM), le premier à s'élancer au départ de l'étape, de 1 min 41 sec l'Espagnol Joan Barreda (Honda) et de 2 min 08 sec le Français Alain Duclos (Sherco Tvs).

