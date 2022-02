Paris (AFP). Avec le Chinois Fosun, le Club Med tourne un peu plus le dos à ses racines populaires

Tournant un peu plus le dos à ses racines populaires, le Club Med entend accentuer, désormais sous l'égide du groupe chinois Fosun, son grand virage vers l'internationalisation et le haut de gamme, une stratégie encore peu concluante et qui se cherche un nouveau souffle. Cette ligne est "la seule possible" pour assurer l'avenir du Club Méditerranée, qui fête ses 65 ans cette année, juge d'ailleurs Henri Giscard d'Estaing, devenu son PDG en 2002. Ses mots d'ordre : poursuivre la montée en gamme des villages vacances du Club Med et viser les nouveaux marchés prometteurs du tourisme, Chine en tête, où une classe aisée avide de vacances a émergé. Avec 1,2 milliard d'euros d'investissements en douze ans, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. En 2014, l'entreprise a essuyé une deuxième année consécutive de perte nette (12 millions d'euros), après des millésimes 2011 et 2012 légèrement dans le vert. En s'apprêtant à passer sous le contrôle de Fosun, désormais seul en lice pour l'acheter, le Club Med compte donner un nouvel élan à son ambition de faire notamment de la Chine son deuxième marché d'ici à la fin 2015. Le premier village ski y a ouvert en 2010. Le groupe en compte aujourd'hui trois et plusieurs autres sont en projet, ainsi qu'une marque, "By Club Med", des complexes touristiques spécialement mis au point pour ce pays et ciblant les riches habitants des grandes villes. Le conglomérat chinois, entré au capital du Club Med en 2010, mise, quant à lui, sur la marque au trident pour devenir un des principaux acteurs d'un marché touristique chinois en plein boom. Cette ambition n'était pas aussi déterminante dans l'offre d'achat de l'Italien Andrea Bonomi, qui a finalement jeté l'éponge vendredi, et qui voulait aussi renforcer les villages-clubs de moyenne gamme. Le Club Med, "marque mythique du tourisme" français comme l'écrit Jean-Jacques Manceau, dans "Club Med, réinventer le rêve" (Editions Perrin, 2010), va donc confirmer sous l'égide de Fosun, sa volonté de définitivement tourner la page du club de vacances populaire où les "gentils organisateurs" tutoient non pas les clients, mais les "gentils membres". Aux oubliettes aussi l'image ringardisée des villages vacances véhiculée par le film Les Bronzés en 1978. A l'époque, le Club Med vit pourtant une période faste, ses villages parsèment la côte méditerranéenne, Tahiti, tout comme les montagnes européennes, défendent une idée démocratisée des vacances, portée par la famille Trigano (Gilbert, puis son fils Serge) qui tient le Trident de 1963 à 1997. On est loin cependant des tentes des débuts et du statut associatif défendu par Gérard Blitz lorsqu'il lance le Club Méditerranée en 1950. - Des "colliers-bar" au "luxe convivial" - 1965 avait déjà marqué une première "rupture", expliquait Jean-Jacques Manceau à l'AFP au moment de la parution de son livre, avec "l'arrivée d'Edmond de Rothschild dans le capital et la construction du premier village en dur à Agadir". Mais le modèle reste le même : au Club, différentes classes sociales se côtoient et s'amusent ensemble, grâce notamment à la formule "tout compris" qui a fait son succès, et règlent leurs dépenses au bar, non pas avec de l'argent, mais avec des boules portées en collier. Cependant, à la fin des années 1990, les villages vieillissent, la concurrence est plus forte et les résultats économiques ne sont pas à la hauteur. La famille Trigano doit céder les rênes à Philippe Bourguignon, ancien d'Accor et d'Eurodisney, qui ferme des sites, en rénove d'autres et diversifie le groupe (salles de sport, voyagiste, vêtements). Lorsque Henri Giscard d'Estaing prend la tête du Club Med en 2002, l'entreprise cherche de nouveau une stratégie pour relancer ses villages, dans une industrie du tourisme post 11-Septembre où les pays émergents deviennent de plus en plus attractifs. Le Club Med se recentre sur les villages classés au moins trois tridents, son nouveau PDG défend une image de "luxe convivial". Pour Michel Braquet, un syndicaliste, "l'esprit GO, de partage et de convivialité, est menacé" par cette opération stratégique tournée vers les Chinois, qui risquent de faire du Club Med "un tour operator, un hôtel comme un autre".

