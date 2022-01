Mine d'or TV

Eric Judor, du do Eric et Ramzy écrit une série produite par canal+. Elle s'appellera Platane. L’histoire Eric, victime d’un accident de voiture, et qui se réveille après un an de coma tandis que Ramzy, est en plein succès avec la série HP, suite de la sitcom H. Eric veut alors se lancer dans le cinéma d'auteur...

De nombreux acteurs français de renom feront une apparition dans la série tels Vincent Cassel, Gilles Lellouche ou encore Guillaume Canet.



La série musicale Glee de la Fox fait des envieux, on le savait. Mais là c'est officiel en la chaine d'ABC. 3 projets de séries musicales sont en cours de développement pour la prochaine saison. Affaire à suivre.



Lie to me, diffusée en France sur M6, est en grand danger. La saison 3 actuellement produite aux Etats Unis ne connaitra que 13 épisodes car la Fox a décidé de ne pas en commander plus en raison des audiences très moyennes. Une nouvelle qui pourrait annoncer le glas de la série.

Un sort qui ne concerne pas la série maison close, dont la 1ère saison vient de se terminer sur canal+. La chaine a apprécié le résultat et les audiences, alors une 2ème saison a d'ores et déjà été commandée!



On termine par un extrait zapping. C'était il y a quelques jours les gérard de la télé, qui « récompensent » les plus mauvais animateurs ou plus mauvaises émissions. Les créateurs nous expliquent quelles réactions cela provoque: