Un homme de 37 ans jugé lundi à Cherbourg

Selon la police, l'homme de 37 ans, très alcoolisé (2g/litre de sang) a d'abord frappé sa conjointe qui s'est réfugiée avec ses enfants chez sa voisine qui les a recueillis.

Celui ci a alors frappé avec insistance à la porte de sa voisine qui a fini par ouvrir pour lui demander de cesser. Elle a reçu un coup de couteau à la gorge de la part de l'homme violent.

La victime a été transportée à l'hôpital tandis que le mis en cause a été interpellé et placé en garde-à-vue suite aux violences volontaires avec arme et aux violences conjugales préalables.