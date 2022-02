Tourlaville, un homme poignarde sa voisine

Un homme de 37 ans, très alcoolisé (2g/litre de sang) frappe sa conjointe. Cette dernière réussit à s'enfuir et se réfugie avec ses enfants chez sa voisine qui les recueille. L'homme frappe alors avec insistance à la porte de sa voisine qui finit par ouvrir pour lui demander de cesser.

Elle reçoit alors un coup de couteau à la gorge. Pompiers et policiers interviennent rapidement. Les pompiers emmènent la victime restée consciente à l'hôpital tandis que le mis en cause est interpellé par les policiers et placé en garde-à-vue pour violences volontaires avec arme et violences conjugales.

L'enquête des policiers de l'Unité de traitement journalier en temps réel (UTJTR) du commissariat et de l'antenne cherbourgeoise de la Sûreté départementale avance vite. Le mis en cause devrait en principe être jugé en comparution immédiate lundi devant le tribunal correctionnel de Cherbourg après avoir été présenté au Parquet.

Les jours de la victime du coup de couteau ne sont pas en danger.

La mairie de Tourlaville a aussi pris toutes les dispositions de soutien.

FO - LML