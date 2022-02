Marseille (AFP). Rugby: Montpellier-Toulon, choc de Top 14 sous tension

Montpellier et Toulon, tous deux sèchement battus lors de la 14e journée, ont vécu une semaine agitée avant de se retrouver pour un choc sous tensions, samedi (16h35) lors de la 15e journée de Top 14. Des deux formations, respectivement huitième et deuxième au classement avant la rencontre, c'est le club héraultais qui a le plus tangué avant de recevoir le double champion d'Europe en titre. "On veut oublier tout ce qu'il s'est passé, on veut repartir sur une nouvelle année avec des victoires", expliquait vendredi Benoît Paillaugue, demi de mêlée de Montpellier. Tout, c'est notamment la défaite le week-end précédent face à la lanterne rouge, Castres (27-9), la huitième en neuf matches pour le club héraultais. Celle qui a eu raison de l'entraîneur Fabien Galthié, mis à pied à titre conservatoire par le président Mohed Altrad et remplacé lundi par un "consultant" sud-africain, Jake White, champion du monde en 2007 avec les Springboks. "On ne doit se concentrer que sur ce match, le nouveau discours, le nouveau plan de jeu, une nouvelle saison", a encore plaidé Paillaugue. White, assisté de son compatriote Shaun Sowerby, entraîneur des avants et francophone, a dirigé mercredi sa première séance d'entraînement et affiché ses ambitions avant de recevoir Toulon, estimant notamment "encore possible" de gagner le Top 14. - Retrouvailles sud-africaines - Face à Toulon, pour les retrouvailles avec des 'Sudafs' varois qu'il a conduits au sacre mondial en 2007 (Bryan Habana, Bakkies Botha, Juane Smith), il pourra s'appuyer sur les retours des troisième ligne Fulgence Ouedraogo et Alex Tulou, ainsi que du joker médical de François Trinh-Duc, convalescent, Ben Lucas. Mais les champions de France en titre aussi sont sommés de réagir. Dès le coup de sifflet mettant un terme à la défaite contre le Stade Français (30-6), Pierre Mignoni, entraîneur des avants, a tonné: "c'était une soirée compliquée, oui, mais qu'on ne peut pas accepter". Vendredi en conférence de presse, même son de cloche du côté du manager Bernard Laporte: "On affronte une équipe qui est dans une période de mutation et qui a besoin de points, mais on s'en fout des autres! Si on manque les plaquages comme face au Stade Français, on peut jouer contre n'importe qui, le résultat sera toujours le même." Les Toulonnais, qui ont en outre abandonné leur première place aux Parisiens, peuvent compter sur le retour de plusieurs cadres pour le déplacement dans l'Hérault: Ali Williams, Guilhem Guirado, Carl Hayman, Steffon Armitage et Maxime Mermoz seront du voyage. Tout comme Mathieu Bastareaud, en larmes après la défaite à Paris et qui voudra sans doute, lui aussi, mieux débuter 2015 qu'il n'a terminé 2014.

