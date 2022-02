Paris (AFP). Mercato: il n'y aura pas de folies en Ligue 1

Le marché hivernal des transferts, qui s'ouvre samedi pour se terminer le 2 février, devrait être comme ces dernières années plutôt calme en France, la quasi-totalité des clubs de Ligue 1 devant absolument vendre avant de pouvoir acheter, y compris le Paris SG. Le mercato d'hiver s'agite traditionnellement dans les tous derniers jours de janvier. La tendance devrait encore s'accentuer cette année du fait de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase de poules s'achèvera le 28 janvier. Le retour éventuel de joueurs africains pourrait en effet pousser certains clubs à être patients avant d'investir. Jusqu'à l'été dernier, le Paris SG n'avait pas à se préoccuper de ce genre de détails et n'hésitait pas à dépenser sans compter. Mais les sanctions liées au fair-play financier sont passées par là et Paris n'a plus le droit d'acheter sans avoir au préalable vendu. La situation tendue entre le club et ses attaquants Cavani et Lavezzi, rentrés à Paris seulement ce vendredi, risque d'alimenter les rumeurs mais le départ d'un joueur majeur cet hiver semble très improbable. Rabiot, en prêt, ou Chantôme, pourraient en revanche quitter le club de la capitale. A Marseille, le président Vincent Labrune a affirmé dans une interview à La Provence qu'il n'y aurait "ni départs, ni arrivées". "On reste comme ça jusqu'à nouvel ordre", a-t-il ajouté. Le champion d'automne devra tout de même faire sans Ayew et Nkoulou pendant la CAN. Reste la problématique des contrats arrivant à leur terme à l'été 2015, notamment ceux d'André-Pierre Gignac, André Ayew, Rod Fanni et Jérémy Morel, qui pourrait entraîner un important manque à gagner pour le club. Celui-ci risque en effet de laisser partir ces joueurs sans indemnités de transfert s'il ne parvient pas à les faire prolonger. - Ben Arfa proche de Nice - Bordeaux sera de son côté très handicapé par l'absence pendant quatre mois de son buteur Cheick Diabaté. Les Girondins cherchent donc un attaquant et pourraient obtenir le prêt de Sanogo, peu utilisé à Arsenal. Lille aussi est en quête d'un attaquant, car les Dogues marquent très peu. Alors qu'Origi pourrait partir dès cet hiver à Liverpool, les noms de Nene, Lisandro et du Serbe Skuletic ont circulé, mais sans avancée notable. Le dossier Ben Arfa a lui avancé à Nice, où l'ancien Marseillais et Lyonnais pourrait rebondir après sa rupture avec Hull. Selon Nice-Matin, un accord de principe a été trouvé entre le joueur et l'OGCN. A Saint-Etienne, la reprise s'est faite sur fond de rumeurs de départs: Perrin est envoyé à Arsenal, Ruffier à la Roma et Christophe Galtier à Newcastle ou Crystal Palace. Ce dernier a démenti vendredi et tous ces départs semblent improbables pour un club en course pour une qualification européenne. Le recrutement éventuel d'un joueur ou deux dépendra par ailleurs des résultats obtenus en janvier dans les deux Coupes et du calendrier qui restera à gérer pour les Verts d'ici la fin de saison. - Solution interne pour l'OL - Lyon de son côté déplore les départs de cinq joueurs à la CAN, dont deux attaquants (Njie et Yattara). Cela a ouvert un débat entre l'entraîneur Hubert Fournier, partisan de recruter un élément offensif, et Jean-Michel Aulas favorable à une solution interne. "Recruter serait malsain économiquement et serait un handicap pour les joueurs quand ils reviendront", a dit Aulas cette semaine sur OLTV.

