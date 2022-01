Réquisitions contre les anti-nucléaires : jusqu'à trois mois de prison avec sursis

Le 5 novembre dernier, ces anti-nucléaires s'étaient enchaînés à des rails pour protester contre le passage d'un convoi de déchets radioactifs.

La décision de la justice a été mise en délibérée au 26 janvier mais les réquisitions sont lourdes : jusqu'à trois mois de prison avec sursis et jusqu'à 3000 d'amende. Et hier devant la justice, c'est bel et bien le procès du nucléaire qui a eu lieu.

Ecoutez Me Olivier Lehoux, l'avocat des prévenus.

Photo : hier, le place Fontette a été bloquée par des manifestants toute l'après-midi. Ils étaient présents en soutien aux prévenus.