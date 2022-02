Cherbourg, un bateau en feu dans le Port Chantereyne la nuit du 31

L'après-midi et la soirée du 31, des patrouilles préventives ont été organisées principalement dans les zones commerciales et dans les gares, et des contrôles routiers ont été organisés sur toutes les circonscriptions.

Ainsi, le 31 décembre et ce jour, l'ensemble des communes de la CUC a-t-il fait l'objet de contrôles routiers qui se sont déroulés RN 13, les Rouges Terres à La Glacerie, Boulevard de la Saline à Equeurdreville, rue Roger Glinel à Querqueville, avenue Jean-François Millet, rue Emmanuel Liais, quai de Caligny, Boulevard Robert Schuman, place Jean Jaurès à Cherbourg et Rond-Point de Sauxmarais à Tourlaville.

Près de 270 véhicules ont été contrôlés pour 14 infractions relevées mais les conducteurs étaient tous globalement prudents dans la nuit du 31 et ce matin.

Une seule conduite en état d'alcoolémie (0,90 mg/litre d'air expiré) a été relevée en zone police sur Saint Lô ce matin à 4 heures 50 pour un conducteur de 26 ans qui s'est vu retirer son permis de conduire par l'autorité préfectorale et fait l'objet d'une procédure judiciaire.

La nuit, une quarantaine de policiers étaient mobilisés sur les zones urbaines du département.

La nuit a été globalement calme même si entre minuit et une heure, les usages de feux d'artifice et de pétards ont été sensiblement plus importants que les années précédentes sur la CUC et ont motivé quelques appels de citoyens sur la ligne Police Secours.

En conséquence directe, et c'est le fait marquant de la nuit, à 00h30, un bateau a pris feu Port Chantereyne, vraisemblablement involontairement à cause d'une fusée éclairante. Les pompiers ont éteint l'incendie qui s'est propagé à d'autres bateaux.

Une enquête est aussi ouverte suite au regroupement à 00h15 d'une vingtaine de jeunes très agités lançant des pétards sur la voie publique à Querqueville. Les policiers ont rétabli le calme.