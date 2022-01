Nouveau lieu pour l'association Amavada

- Quelle est la vocation de l'association Amavada?

“ Notre volonté est de créer une véritable émulation humaine, en mélangeant les disciplines, les professionnels et les amateurs. On veut décloisonner le milieu artistique .



- Qu'est ce que vous proposez au public?

“ Des choses accessibles, exigentes et spectaculaires. Mais surtout de la drôlerie et de la gaieté ”!



- Les actualités?

“ Un événement important, du 16 au 20 décembre : “4 spectacles et un enterrement”, à l'espace Puzzle. Et puis Amavada déménage... on ferme le petit lieu Poileboine pour ouvrir “La fermeture éclair”.



Pratique : Asso Amavada au 02 31 83 20 35.



