Paris (AFP). Compte pénibilité, bisphénol A, donations: ce qui change au 1er janvier

Hausses de prestations et de tarifs, lancement du compte pénibilité, interdiction du bisphénol A, suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, donation, pacte de responsabilité: liste de ce qui change au 1er janvier. LE PORTE-MONNAIE - LE SMIC horaire passe à 9,61 euros bruts (+0,8%), soit 1.457,52 euros bruts mensuels. - PRESTATIONS FAMILIALES: les plafonds d'attribution des prestations (allocation rentrée, accueil du jeune enfant) seront revalorisés de 0,7%. - LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) "socle"" augmente de 0,9%: 513,88 euros par mois pour une personne seule, 770,82 euros pour une personne seule avec un enfant, 1.079,14 euros pour un couple avec deux enfants. - REDEVANCE AUDIOVISUELLE: +3 euros (136 euros) en métropole, +1 euro (86 euros) en Outre-mer. - IMPÔT SUR LE REVENU: suppression de la première tranche, ce qui devrait bénéficier à 6,1 millions de foyers. - GAZOLE: hausse de 4 centimes. - TIMBRE: hausse historique: +7% en moyenne - TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE: +2,9% en moyenne. 1,80 euro le ticket à l'unité. 70 euros: dans toute la région le 1er septembre 2015, avec l'arrivée du passe Navigo à tarif unique. - RAIL: les tarifs de la SNCF augmentent dès le 31 décembre, jusqu'à 2,6%. - RETRAITES COMPLÉMENTAIRES: augmentation des taux contractuels obligatoires de cotisation Arrco et Agirc de 0,1 point. - CSG: 460.000 retraités assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) passeront du taux réduit (3,8%) au taux normal (6,6%). Il y aura aussi des gagnants: 700.000 personnes doivent bénéficier d'une baisse de ce taux. - IMMOBILIER: TVA abaissée à 5,5% pour les ménages modestes primo-accédants, achetant un appartement neuf dans les nouveaux quartiers. - DONATIONS: les donations de logements neufs aux enfants et petits-enfants, avant fin 2016, bénéficient d'un abattement de 100.000 euros, comme les donations de terrains jusqu'à fin 2015, à condition qu'ils soient ultérieurement construits. - FONCTIONNAIRES: les agents les plus mal payés (catégorie C, 46% d'entre eux) gagnent cinq points d'indice. Cette mesure, annoncée dès 2013 en même temps que le gel du point d'indice, suit un premier coup de pouce en 2014, pour maintenir ces agents au-dessus du Smic. Cela représente 277,81 euros bruts annuels pour 2015. AU TRAVAIL - COMPTE PÉNIBILITÉ: entrée en vigueur partielle. Il permet aux salariés ayant exercé des métiers pénibles de pouvoir se former, travailler à temps partiel ou partir plus tôt à la retraite. - FORMATION: mise en place du compte personnel de formation qui accompagnera chaque salarié durant toute sa vie professionnelle, y compris pendant d'éventuelles périodes de chômage. - SERVICE PUBLIC RÉGIONAL D'ORIENTATION: il réunira tous les organismes utiles à l?orientation, à l?insertion professionnelle et à l?emploi (centres d?information et d?orientation, Onisep, Missions locales, Pôle emploi, Réseau information Jeunesse).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire