Paris (AFP). Après ses voeux, Hollande visite le Pc de secours des Champs-Elysées

Après ses voeux aux Français, François Hollande s'est offert mercredi soir une petite sortie non loin de l'Elysée pour visiter le PC de secours installé sur les Champs-Elysées, haut lieu du réveillon 31 décembre. Le chef de l'Etat est arrivé aux environs de 20h20 entouré notamment du maire PS de Paris, Anne Hidalgo (PS), et du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il a visité une camionnette de secours et passé en revue les troupes de gendarmes et de militaires Vigipirate. Après les agressions de Joué-les-Tours, Dijon et Nantes, il ne faut "pas céder aux pressions, quelles qu'elles soient. Il y a toujours du danger. Ce que je voulais, que la mairie de Paris voulait, c'est que la fête continue. Soyons aussi fiers de ce que nous sommes capables de faire", a-t-il déclaré dans la tonalité de ses voeux. Il a ensuite discuté avec le service de soins dans le Petit Palais, sans manquer de blaguer: "Vous ne regrettez pas trop? Pas même le 31?". François Hollande a quitté les lieux aux environs de 21h30 après des photos avec des touristes et des passants.

