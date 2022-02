Vienne (AFP). La Serbie succède à la Suisse à la tête de l'OSCE

La Serbie prend jeudi le relais de la Suisse à la présidence tournante de l'OSCE, une instance de dialogue Est-Ouest qui a brusquement retrouvé en 2014 un rôle majeur avec l'éclatement de la crise ukrainienne. "Je pense que la Serbie doit faire preuve de sérieux, il s'agit d'un grand défi pour nous car les attentes sont grandes", a déclaré à la veille de la passation Ivica Dacic, le chef de la diplomatie serbe, à la télévision d'Etat (RTS). L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) regroupe à Vienne 57 pays allant des Etats-Unis à la Russie. Elle est née en 1975 pour donner un cadre aux tentatives de discussion en pleine Guerre froide, et fonctionne sur le mode du consensus. A partir du printemps, l'organisation a dépêché dans l'Est de l'Ukraine des centaines d'observateurs accompagnés de moyens importants, notamment des drones. Sa présidence suisse a multiplié au même moment les missions de bons offices et a participé à la négociation d'un cessez-le-feu en septembre, qui a peu été observé. Le 24 décembre, la dernière rencontre entre les prorusses et le Groupe de contact composé de représentants de Kiev, de Moscou et de l'OSCE n'a toutefois abouti qu'à un échange de prisonniers. La Serbie, dans ce contexte, entame sa présidence sous surveillance. Belgrade, candidate à l'adhésion à l'UE, est tiraillée entre le respect de ses obligations envers Bruxelles et le maintien de bonnes relations avec Moscou. M. Dacic s'est borné à promettre que Belgrade serait un "médiateur actif" dans l'apaisement des foyers de crise ouverts entre l'est et l'ouest. "Nous sommes conscients que l'Ukraine sera un des thèmes dominants en 2015 et qu'il faudra maintenir un engagement soutenu à ce sujet", a-t-il dit. "La priorité de notre engagement sera d'inciter la recherche d'une solution de paix globale". Ivica Dacic présentera les priorités de la présidence serbe le 15 janvier à Vienne. Autour de cette même date, le président ukrainien Petro Porochenko devrait rencontrer au Kazakhstan son homologue russe Vladimir Poutine, sous le patronage de la France et de l'Allemagne.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire