François Hollande a qualifié mercredi de "rude" l'année 2014 à l'occasion de ses voeux aux Français pour 2015 et a estimé "avoir tenu bon et suivi fermement le cap" qu'il s'était fixé pour l'année écoulée. "L'année 2014 fut une année rude et jalonnée d'épreuves de toutes sortes. J'ai tenu bon et suivi fermement le cap que j'avais fixé", a-t-il dit.

