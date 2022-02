Sortir dans le Calvados : vendredi 2 janvier

Demain, rencontre de Ligue Magnus entre Caen et Strasbourg. L'équipe de Caen affrontera l'équipe de Strasbourg, pour progresser dans le classement. Venez supporter vos favoris ce samedi à partir de 20h à la patinoire de Caen. L'entrée varie entre 8 et 12€. Plus d'informations sur le site du club de hockey de Caen.

Dimanche, il y a du football. Le SM Caen reçoit Dijon en finale de Coupe de France au Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com ce dimanche à partir de 17h30.

Vous avez un beau sapin à la maison mais comme tout autre plante il perd de sa vitalité au fil des jours. Pour tenter de le garder un maximum il existe quelques conseils faciles à mettre en pratique. Si vous optez pour le seau faites attention que vos enfants ne se suspendent pas aux branches car il ne tiendra pas.