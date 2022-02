Paris (AFP). Autoroutes: éventuelle résiliation repoussée à 2017, groupe de travail créé

Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé mercredi la création début janvier d'un groupe de travail sur les autoroutes, qui sera chargé de plancher sur deux scénarios de réforme, à savoir une renégociation ou une résiliation au 1er janvier 2017 des contrats, renonçant ainsi à une éventuelle résiliation en 2016. Ce groupe de travail examinera en outre une "proposition globale" des gestionnaires d'autoroutes, remise le 22 décembre au gouvernement, a ajouté Manuel Valls, dans un courrier au député PS Jean-Paul Chanteguet, qui avait préconisé mi-décembre une résiliation des contrats. Cette "première proposition globale" des sociétés d'autoroutes comprend "des avancées importantes", mais qui doivent encore être "améliorées", a estimé le Premier ministre, sans plus de détails, disant y voir "la conséquence du rapport de force instauré par le gouvernement et les parlementaires". Le groupe de travail devra établir des propositions, "avant toute décision du gouvernement", a encore indiqué M. Valls. Le chef du gouvernement assure que l'objectif est de parvenir à "une meilleure régulation des péages afin de préserver le pouvoir d'achat des automobilistes, le rééquilibrage des profits et une participation" des concessionnaires d'autoroutes au financement des infrastructures de transport. Le gouvernement mène depuis plusieurs semaines d'âpres discussions avec les sociétés d'autoroutes et avait jusqu'à ce jeudi pour décider d'une éventuelle résiliation de leurs contrats de concessions au 1er janvier 2016.

