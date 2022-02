Sortir dans l'Orne : jeudi 1er janvier

Tinchebray Cyclo vous propose la 1ère randonnée VTT de l'année dimanche à Montsecret. Inscriptions sur place pour les deux parcours ce dimanche à Montsecret à partir de 8h15. Les bénéfices seront reversés pour le Téléthon.



Le samedi 24 janvier, concert Tendance Live à Alençon, avec par exemple Vianney, Louane, Julian Perretta, David Hallyday et son groupe Mission Control ou encore Cats on Trees.



Cette année, l’Epiphanie sera fêtée ce dimanche. Et qui dit Epiphanie dit forcément galette des Rois. A base de pâte feuillée et fourrée (dans sa recette originelle) de frangipane, désormais, on peut déguster des galettes des rois avec du chocolat et même des fruits. Alors rendez-vous au plus vite dans les boulangeries-pâtisseries près de chez vous pour acheter votre galette des rois.