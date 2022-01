Il gesticule et vocifère tout en agitant un couteau et une paire de ciseaux. Il interpelle aussi les passants en hurlant 'Je vais tuer quelqu'un et mime les gestes d'un meurtre. Il sera interpellé juste après. Jugé en comparution immédiate lundi 6 décembre, le prévenu ne s'est souvenu de rien, après dégrisement.

Il a expliqué qu'il avait bu à lui seul une bouteille de whisky. “ Je bois pour oublier ”, a-t-il déclaré. “ Oublier quoi ? ”, a demandé la présidente. “ Je ne sais pas ! ”, a t-il alors répondu. Or, son casier judiciaire comporte déjà 14 mentions et il est en récidive de ce genre de “démonstration”.



Un an ferme

Parallèlement, le prévenu a fait de gros efforts attestés pour retrouver un travail et subvenir aux besoins de sa compagne et de ses deux enfants. Mais six mois après être sorti de détention, il a recommencé. Son avocate a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que de paroles et qu'il n'y avait jamais eu de commencement d'exécution. Fréderic Gaucher a été condamné à un an d'emprisonnement ferme à purger immédiatement à l'issue de l'audience



