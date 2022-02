Moscou (AFP). Appel de Navalny à manifester: les autorités de Moscou empêcheront toute manifestation non autorisée (agences)

La mairie de Moscou empêchera "toute manifestation non autorisée", a annoncé mardi un de ses responsables, à quelques heures de celle prévue en faveur de l'opposant numéro un au Kremlin Alexeï Navalny, que la justice russe a condamné à trois ans et demi de prison avec sursis. "En accord avec la loi, les forces de l'ordre empêcheront toute manifestation non autorisée. Il n'y a pas d'autre alternative", a déclaré à l'agence de presse russe Interfax un responsable de la mairie de Moscou. M. Navalny a appelé ses partisans à manifester dans le centre de Moscou pour "détruire" le régime du président Vladimir Poutine après avoir été reconnu avec son frère Oleg coupable d' escroquerie. Au terme d'une lecture inhabituellement rapide du jugement, un tribunal de Moscou a condamné Alexeï Navalny à trois ans et demi de prison avec sursis, tandis que son petit frère Oleg, moins en vue, a écopé de la même peine, mais ferme. Ces condamnations constituent d'autant plus une surprise que le parquet russe avait requis au départ une peine de huit ans de prison pour Oleg Navalny, moindre que celle requise contre l'opposant, dix ans de prison. "De tous les jugements qui auraient pu être rendus, celui-ci était le plus lâche", a dénoncé Alexeï Navalny sur son compte Twitter, accusant le régime de "cibler ses proches" pour l'éliminer de la scène politique. "Ce régime ne mérite pas d'exister, il doit être détruit", a-t-il lancé. Son appel à manifester suivait celui déjà lancé par ses partisans sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook où plus de 18.000 personnes ont annoncé leur participation à une "rencontre" prévue à 19H00 locales (16H00 GMT) sur la place du Manège, au pied des murailles du Kremlin. Bien que le nombre réel de participants reste difficile à estimer, des analystes jugeaient probables les risques d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, mais aussi avec des militants pro-Poutine qui ont eux aussi appelé sur les réseaux sociaux à se réunir mardi soir.

