Laurent Beauvais et les chiffres de l'Insee

Pour ce qui concerne la future « grande Normandie », 3 éléments sautent à ses yeux :

-Le Havre sera la ville la plus importante de notre région réunifiée, largement devant Rouen et Caen.

-Les Départements du Calvados et de l'Eure sont en croissance sensible.

-Enfin, le président de région s'inquiète de l'Orne, qui est le seul département normand en décroissance continue.

L'ornais Laurent Beauvais estime qu'il faut engager en urgence un diagnostic territorial collectif de l'Orne pour mieux analyser les causes de cette perte chronique d'habitants et regarder les possibles voies de redressement avec un bilan des infrastructures routières, ferroviaires, numériques. Il veut aussi jauger l'efficacité des regroupements intercommunaux, l'état de l'économie et de l'agriculture, de l'innovation et de la formation et les perspectives environnementales et patrimoniales de ce département.

Le président de région envisage une analyse complète et profonde de la situation ornaise à l'heure de la fusion des 2 régions normandes, mais aussi à celle des contrats pluriannuels qui vont être passés dans ce département entre 2015 et 2020, et qui vont associer les financements de l'Europe, l’État, la Région et des autres collectivités.