Surabaya (Indonésie) (AFP). Indonésie: des corps et des débris de l'avion d'AirAsia retrouvés en mer

Des dizaines de corps et des débris de l'avion d'AirAsia disparu dimanche en Indonésie ont été retrouvés en mer de Java mardi, une nouvelle qui a provoqué de vives scènes d'émotions parmi les proches des 162 personnes à bord. Au troisième jour des recherches multinationales entreprises pour retrouver l'Airbus A320-200 (vol QZ8501) qui a disparu peu après son décollage de Surabaya, deuxième ville d'Indonésie, pour Singapour, toutes les informations indiquent désormais que l'appareil s'est abîmé en mer de Java, dans le sud-ouest de l'île de Bornéo. "Sur la base de la radio militaire, il a été indiqué que le navire de guerre Bung Tomo a repêché 40 corps, et le nombre augmente", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la marine nationale, Manahan Simorangkir. "On peut confirmer que c'est l'avion d'AirAsia, et le ministre des Transports va partir sous peu pour Pangkalan Bun", dans la zone de recherche où les débris ont été découverts, a annoncé pour sa part le directeur général de l'aviation civile, Djoko Murjatmodjo. Un avion militaire Hercules a découvert un objet décrit comme "une ombre ayant la forme d'un avion au fond de la mer", selon le directeur des opérations de recherches et de secours, Bambang Soelistyo. Le flamboyant patron d'AirAsia, Tony Fernandes, a exprimé sa peine après le premier accident fatal de la compagnie malaisienne à bas coûts: "mon coeur est rempli de tristesse pour toutes les familles concernées par le QZ8501", a-t-il écrit sur son compte Twitter en référence au numéro de vol. Il a ajouté qu'il se rendrait au plus vite à Surabaya, où se trouvent de nombreux proches de victimes. - Je ne peux pas les ramener à la vie - Les premières informations sur la découverte de débris a ruiné les minces espoirs des proches de retrouver des survivants. "Si cette nouvelle est exacte, que puis-je faire? Je ne peux pas les ramener à la vie", a déclaré Dwijanto, 60 ans, dont le fils était à bord de l'avion avec cinq collègues. "Mon coeur sera totalement brisé si c'est vrai. Je vais perdre un fils", a-t-il dit. Les recherches sont désormais concentrées sur le lieu où l'"ombre" et des débris de l'avion ont été découverts, à quelque 160 km au sud-ouest de Pangkalan Bun, dans le centre de Kalimantan, sur l'île de Bornéo, a précisé M. Soelistyo. C'est la ville où se trouve la piste d'atterrissage la plus proche, non loin de l'endroit où l'avion d'AirAsia a été localisé pour la dernière fois. Le président indonésien Joko Widodo, surnommé Jokowi, était attendu à Pangkalan Bun, et devait se rendre ensuite à Surabaya, pour rencontrer des proches des victimes, selon les autorités. L'avion a perdu le contact avec le contrôle aérien dimanche matin, une quarantaine de minutes après son décollage, après que les pilotes ont demandé à dévier du plan de vol pour éviter une tempête. Dans sa dernière communication, "le pilote a demandé au contrôle aérien de dévier sur la gauche en raison du mauvais temps, ce qui a été immédiatement approuvé", a déclaré à l'AFP le directeur d'AirNav, Wisnu Darjono. - Réponse internationale -

