Londres (AFP). Ebola: l'infirmière contaminée est arrivée à l'hôpital Royal Free de Londres

L'infirmière tout juste revenue de Sierra Leone et diagnostiquée positive au virus Ebola à Glasgow lundi est arrivée mardi à l'hôpital Royal Free de Londres, a annoncé cet établissement. "Le Royal Free London NHS Foundation Trust peut confirmer qu'un patient est traité pour Ebola dans l'unité d'isolement de haut niveau", a déclaré l'hôpital dans un communiqué publié sur son site internet. C'est dans cet établissement qu'avait déjà été soigné cet automne l'infirmier bénévole britannique William Pooley, qui avait également été contaminé par le virus Ebola en Sierra Leone. L'infirmière, qui travaillait pour l'ONG Save the Children, sera traitée dans une unité d'isolement, dont l'accès est réservé au personnel qualifié, dans un lit recouvert d'une tente disposant d'un système de ventilation autonome. Aucun vaccin ni traitement n'existe à l'heure actuelle pour détruire ce virus qui est contracté par contact direct avec des fluides corporels. Parallèlement, un autre patient subit actuellement un test de dépistage du virus Ebola dans le Royal Cornwall Hospital (sud-ouest de l'Angleterre), a-t-on appris mardi auprès d'un porte-parole de cet hôpital. Cette personne a été "admise très tard cette nuit" et les résultats du test devraient être disponibles "en fin d'après-midi", a précisé à l'AFP ce porte-parole, qui n'a voulu donner aucun détail personnel sur ce patient. Il a seulement indiqué que cette personne était revenue récemment d'Afrique de l'Ouest et qu'elle n'avait pas été en contact avec l'infirmière diagnostiquée positive à Glasgow. Dans les trois pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés - Sierra Leone, Liberia et Guinée -, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 7.842 morts sur un total de 20.081 cas enregistrés, selon le bilan actualisé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), publié lundi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire