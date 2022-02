Population Insee : Rouen compte 111 557 habitants

Les chiffres de l'Insee se basent sur les recensements effectués au 1er janvier 2012 mais sont valables pour les communes au 1er janvier 2015. Par rapport à 2014 (recensements de 2011), Rouen gagne donc quatre habitants. Sont compris dans ce décompte de l'Insee les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.

Le Havre perd des habitants

Si Rouen stagne quelque peu, Le Havre perd des habitants. La commune la plus peuplée de Normandie, Haute et Basse-Normandie confondues, compte au 1er janvier 2015 173 142 habitants contre 174 156 habitants à la même époque en 2014, soit une baisse de plus de 1000 habitants.

D'un point de vue interrégional, la Haute-Normandie compte trois des cinq plus grandes villes de la Normandie réunifiée (Le Havre, Rouen, Evreux) contre deux à la Basse-Normandie (Caen et Cherbourg).