Moscou (AFP). Russie: l'opposant Navalny condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis

L'opposant numéro un au Kremlin Alexeï Navalny a été reconnu coupable mardi par la justice russe de détournement d'argent au détriment d'une filiale de la société française Yves Rocher et condamné à trois ans et six mois de prison avec sursis. Son frère Oleg a lui écopé de trois ans et demi de prison ferme, lui aussi reconnu coupable d'avoir détourné de l'argent, selon une journaliste de l'AFP présente lors de l'énoncé du jugement par le tribunal. Alexeï Navalny a accusé la justice russe d'avoir condamné son frère Oleg à la même peine, mais ferme, pour faire "pression" sur lui. "Pour quel motif vous le mettez en prison? C'est quoi cette saloperie? C'est pour faire pression sur moi?", s'est exclamé l'opposant, martelant la table de ses poings avant de saluer son frère, emmené par des policiers.

