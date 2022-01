Basket - Ifs : « Notre destin en main »

Vous terminez la phase aller* avec trois défaites : c'est une de trop ?

Trois défaites, c'est deux de trop. Ce n'est pas celle contre Versailles, une équipe de haut de tableau, qui me pose souci. C'est plutôt celles contre Coulaines, où tactiquement on n'a pas répondu présent, et Rennes, où on n'a pas joué de manière cohérente alors que l'adversaire était dernier du classement. Le point positif, c'est qu'on a gagné tous nos matchs à domicile.



Comment votre équipe a-t-elle évolué ?

L'évolution est surtout en terme défensif. Offensivement, on a toujours bien travaillé, il y a toujours eu des solutions, même si on marque moins sur les deux derniers matchs. L'équipe a pris acte qu'elle pouvait défendre dur, en équipe. C'est le point positif. Même si les scores ne le reflétaient pas forcément, on ne défendait pas très bien en début de saison. On a réussi à élever notre niveau de jeu en défense. Il faudra arriver à le garder jusqu'à la fin de la saison.



Votre objectif est d'atteindre les play-off, donc de monter en N1 ?

C'est compliqué d'annoncer qu'on joue la montée, car si on se qualifie pour les play-off, on affrontera des équipes qu'on ne connaît pas du tout. L'objectif est déjà de terminer à l'une des trois premières places. On a encore notre destin en main puisqu'on reçoit les trois équipes qui nous ont battues en phase aller.



* Ifs n'a pu jouer le dernier match contre Le Poinçonnet, qui a refusé de se déplacer arguant des difficultés de circulation liées à la neige.



