Le plus beau souvenir de Noël de... Guy Fournier

“Le premier, c’est quand j’étais petit. Nous passions une partie de la soirée chez mon grand-père avant de rentrer. Mon père était commerçant, nous rentrions donc par le magasin avant de monter un escalier qui menait chez nous. Je me souviens de l’excitation à l’idée que le Père Noël était passé. Par chance, il était toujours passé. Le second, c’est avec mon fils. Quand il avait 4 ans, il a manqué de peu le Père Noël mais il l’a vu partir en courant dans le jardin. Je me souviens de son émerveillement."