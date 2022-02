Trois voleurs de voiture retrouvés à Canteleu

C'est le propriétaire de la voiture volée, alors stationnée rue Molière à Canteleu, qui alerte le Centre d'Information et de Commandement. La BAC se met alors en route et retrouve la voiture dans la côte de Canteleu, avec trois personnes à son bord. Le véhicule est aisément identifiable : la porte avant droite est pliée.

La voiture s'arrête à un feu rouge, moment choisi par les deux équipages de la BAC pour l'encercler. Le conducteur, âgé de 19 ans et sans permis, est domicilié à Canteleu. Ses deux passagers sont tous deux âgés de 17 ans et résident à Bonsecours et Lieurey, dans l'Eure. Ils ont été ramenés à l'Hôtel de Police.