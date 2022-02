Les échappées amoureuses de François Hollande, Nabilla et le foot, stars de Google en 2014

Nous pouvions nous attendre, naïvement sans doute, à ce que notre pays de 66 616 416 habitants, héritier des Lumières, riche d’une histoire remarquable et d’une culture unique, brille par la pertinence de ses recherches sur Internet.

Que nenni… se serait sans doute exclamé Charlemagne.

Sur le podium des recherches des français, point d’élections municipales, de canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, d’élections européennes, de 70ème anniversaire du débarquement ou de centenaire de la première guerre mondiale.

Non, sur le podium de nos recherches cette année, la plus haute marche est occupée incontestablement par les amourettes à scooter de notre président de la république. La rue du Cirque et son actrice fatale ont affiché complet sur la toile. Dommage que les 10% de chômeurs que compte la France n’est pu être employés par l’Elysée pour gérer le buzz du mélodrame sentimentalo-ridicule de son locataire. La fameuse courbe en aurait peut-être été inversée.



En deuxième position… attention, pire encore, le fait divers Nabilla, oui j’ai bien dit... le fait divers Nabilla a occupé royalement nos recherches sur internet en 2014. Dans le genre non-événement, le sommet est donc atteint par une jeune femme dont l’ensemble de l’œuvre se résume en une phrase « Allo, non mais allo, quoi… »… Charles Bourseul, l’agent de l’administration des télégraphes qui posa le principe du téléphone en France en 1854 doit être réjoui…

Enfin, et c’est presque rassurant, sur la troisième marche du podium : la Coupe du Monde de Football.

Alors peut-on déduire à la lumière de cette liste dévoilée par Google que le français moyen est un voyeur qui lit les faits divers en regardant le foot ? Non, bien sûr que non, tout le monde n’a pas internet.

Allez, bonne année quand même !