PARIS (AFP). Quelques grands disparus dans le monde en 2014

De Gabriel Garcia Marquez à Robin Williams, voici quelques-unes des personnalités disparues dans le monde en 2014: JANVIER - 11: ARIEL SHARON (85 ans), après une attaque cérébrale et huit ans de coma. L'ancien général, ex-homme fort de la droite israélienne, avait farouchement défendu la colonisation avant d'imposer le retrait israélien de Gaza en 2005. - 20: CLAUDIO ABBADO (80 ans), chef d'orchestre italien de la Scala de Milan, du London Symphonic Orchestra et de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Sénateur à vie, ses indemnités finançaient des bourses d'études pour jeunes musiciens. - 27: PETE SEEGER (94 ans), un des pionniers de la musique folk et du "protest song" américains pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam, a inspiré Bob Dylan, Joan Baez et Bruce Springsteen. FEVRIER - 2: PHILIP SEYMOUR HOFFMAN (46 ans), acteur et comédien américain devenu réalisateur, décédé après un mélange de drogues et de médicaments. Oscar du meilleur acteur en 2006 pour son rôle de Truman Capote. - 10: SHIRLEY TEMPLE (85 ans), première enfant star d'Hollywood, oscarisée à six ans, arrête le cinéma à 21 ans. Républicaine, elle sera déléguée des Etats-Unis à l'Onu, chef du Protocole à la Maison Blanche, puis ambassadeur au Ghana et en Tchécoslovaquie. - 26: PACO DE LUCIA (66 ans), guitariste espagnol légendaire d'un flamenco renouvelé, mort d'une crise cardiaque au Mexique. MARS - 8: GERARD MORTIER (70 ans), brillant patron d'opéra belge, il a défendu sans relâche la modernité de l'art lyrique, du Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles à l'Opéra de Paris, du Festival de Salzbourg au Teatro Real de Madrid. AVRIL - 7: MICKEY ROONEY (93 ans), enfant star de Hollywood, il a formé avec Judy Garland l'un des couples mythiques de l'histoire du cinéma américain. Acteur à la longévité exceptionnelle, il était également réalisateur, producteur, scénariste et compositeur. - 17: GABRIEL GARCIA MARQUEZ (87 ans), prix Nobel colombien de littérature, considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue espagnole, il a incarné l'âme du "réalisme magique". "Cent ans de solitude" (1967), s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. MAI - 25: Le général WOJCIECH JARUZELSKI (90 ans), homme fort de la Pologne communiste, il a imposé la loi martiale pour tenter de mater le syndicat Solidarnosc de Lech Walesa. Il avait ensuite ouvert une transition vers la démocratie qui allait assurer le succès du premier syndicat indépendant du bloc soviétique. JUILLET - 7: EDOUARD CHEVARDNADZE (86 ans), ancien président géorgien, il fut en tant que ministre des affaires étrangères de l'URSS, l'un des artisans de la fin de la Guerre froide avec le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Président de la Géorgie indépendante en 1995, il avait démissionné en 2003 lors de la "Révolution des Roses". - 13: NADINE GORDIMER (90 ans), romancière sud-africaine, prix Nobel de littérature 1991, elle avait mis sa plume au service de la lutte contre l'apartheid. - 13: LORIN MAAZEL (84 ans), chef d'orchestre américain, il a notamment dirigé le Philarmonique de New York et l'Opéra d'Etat de Vienne.

