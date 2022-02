Météo, grand froid ce matin en Basse-Normandie

Le ciel dégagé favorise depuis la soirée du dimanche 28 décembre les températures en-dessous de 0° sur la région Basse-Normandie. Cependant, l'absence d'humidité a empêché la formation de verglas. Seules les zones habituellement humides (marais, fôrets,...) peuvent être glissantes.

Lundi 28 décembre, beau et glacial

Au lever du jour, les températures sont très fraîches. -6° à Alençon et dans le Perche, -7° à l'Aigle et Argentan, -8° à Flers, -5° à Avranches, -2° à Granville, -6° à Saint-Lô, -2° à Cherbourg, -2° à Bayeux et -3° à Caen.

Les températures seront proches de 0° toute la journée... avec un beau soleil.