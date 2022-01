GENERATION Ciné: les sorties de cette semaine

Le Monde de Narnia : l'odyssée du passeur d'aurore

Un troisième épisode de la saga heroic fantasy inspirée des romans de C.S. Lewis.

Un nouveau chapitre à découvrir en 3D dans quelques salles de la région.

Bébé, mode d'emploi

Très différents, Holly et Eric n'ont pour seul point commun la fille de leurs meilleurs amis respectifs en tant que marraine et parrain. Lorsque le couple décède, les deux opposés vont devoir s'entendre pour élever le nourrisson.

Film américain

Genre : comédie

Titre original : Life as We Know It

De Greg Berlanti

Avec Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks

De vrais mensonges

Une jeune femme reçoit une jolie lettre d'amour anonyme. Sans en faire cas, elle décide de l'adresser à sa mère fraîchement séparée. Cet envoi va créer alors une multitude de quiproquos.

Film français

Genre : comédie dramatique

De Pierre Salvadori

Avec Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila, Stéphanie Lagarde, Judith Chemla

L'Etranger

Un homme nouvellement arrivé à Paris rencontre une serveuse dans un bar à hôtesses mais cette dernière est reliée dans une affaire de meurtre.

Film français

Genre : polar

De Franck Llopis

Avec Aurélien Recoing, Jean-Pierre Martins, Jo Prestia, Johan Libéreau, Shpetim Beja

Holiday

Après des polars sombres, Guillaume Nicloux revient à la comédie noire en façonnant une galerie de personnages autour de la nuit folle d'un homme qui a cherché à redynamiser son couple et qui se retrouve recherché pour meurtre.

Film français

Genre : comédie, polar

De Guillaume Nicloux

Avec Jean-Pierre Darroussin, Judith Godrèche, Josiane Balasko

Nowhere Boy

Une évocation de la vie du jeune John Lennon vue par l'artiste Sam Taylor-Wood.

Film britannique

Genre : drame musical

De Sam Taylor-Wood

Avec Aaron Johnson, Kristin Scott-Thomas, Anne-Marie Duff

Les Trois Prochains Jours

Un remake hollywoodien du thriller français Pour elle de Fred Cavayé. Russell Crowe remplace Vincent Lindon dans la peau d'un homme convaincu de l'innocence de son épouse accusée de meurtre.

Film américain

Genre : thriller

Titre original : The Next Three Days

De Paul Haggis

Avec Russell Crowe, Olivia Wilde, Liam Neeson, Elizabeth Banks