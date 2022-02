Hockey : les Dragons enchaînent mais perdent leur capitaine sur blessure

Une victoire entachée par la blessure du capitaine Marc-André Thinel à l’épaule, qui, suite à une bagarre à la fin du premier tiers temps devrait être absent des patinoires pendant environ six semaines.

Le match commence pourtant par une ouverture du score des Spinaliens à la 4e minute suite à un tir de Peter Valier dévié par Ken Ograjensek dans les cages Rouennaises gardées aujourd’hui par Nicola Riopel.

Les Rouennais parviennent à égaliser un peu plus d’une minute plus tard par le capitaine Thinel sur un bon jeu à trois avec François-Pierre Guenette et Loic Lamperier (1-1).

Au retour de la première pause, les deux équipes se procurent des occasions et les visiteurs vont avoir l’opportunité de prendre l’avantage dans ce match sur deux pénalités sifflées contre les Rouennais qui se retrouvent à trois contre cinq pendant deux minutes mais les locaux tiennent bon et restent dans le match avant d’inscrire le deuxième but de la rencontre en supériorité numérique par Francis Charland bien décalé par Patrick Coulombe (2-1).

Aucun but n’est marqué dans le troisième tiers malgré la sortie du gardien du Gamyo en fin de match pour créer le surnombre et les Rouennais s’offrent donc une huitième victoire de rang.

Les Rouennais occupent donc aujourd’hui la seconde place au classement avant la rencontre entre Angers et Briançon de ce soir.

"Ce sont deux points très importants aujourd’hui parce que ça a été dur, on a fait un bon match, on a juste manqué un peu d’efficacité, mais enchainer les victoires ce n’est jamais facile, il faut qu’on joue notre meilleur niveau tout le temps", confirmait le coach Ari Salo au sortir du match.

Du coté du défenseur Canadien Patrick Coulombe, "On a bien joué défensivement, on a su se sortir d’un cinq contre trois pendant deux minutes donc ca a été un point clé dans le match avec notamment une belle prestation de notre gardien de but. La blessure de Marc-André est une grosse perte pour nous, c’est un joueur qui nous apporte beaucoup dans les deux sens de la patinoire, il va falloir se retrousser les manches et on va aller jouer la finale de la coupe de la Ligue pour lui".

Prochain math dès mardi 30 décembre avec la finale de la coupe de la Ligue à Méribel face aux Bruleurs de loups de Grenoble.