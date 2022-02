Londres (AFP). Angleterre: Chelsea trébuche, Manchester City n?en profite pas

Chelsea, le leader, a été accroché par Southampton (1-1) dimanche lors de 19e journée du Championnat d'Angleterre mais Manchester City n?a pas su en profiter contre Burnley (2-2) tandis qu'Arsenal est allé gagner à West Ham (2-1). Un championnat se joue parfois à rien. Et au mois de mai 2015 quand il sera l'heure pour Manchester City de faire le bilan de la saison, les deux points perdus dimanche à domicile contre le relégable Burnley pourraient peser très lourd. "City" a dominé, mené 2-0 à la mi-temps, a souvent semblé intouchable mais a tout gâché. Les champions en titre ont laissé Burnley revenir dans la rencontre et marquer deux buts dans un silence de cathédrale! Pourtant, à la pause, les "Citizens" savaient que Chelsea venait d?être accroché à Southampton puisque le match des "Blues" avait débuté une heure plus tôt que celui de City. C'était l'occasion rêvée de revenir à une petite longueur seulement du leader. C'était l'occasion aussi de mettre la pression sur Chelsea et de remporter une dixième victoire de suite, toutes compétitions confondues. Inexplicablement, les joueurs de Manuel Pellegrini ont failli. Et au moins, José Mourinho a dû repartir de Southampton avec le baume au coeur car l'année 2014 aurait pu mal se finir pour Chelsea. Les "Blues" ont donc fini par craquer. Pour leur troisième rencontre piège de suite, après Stoke (2-0) et West Ham (2-0), ils ont trébuché à Southampton (1-1). Dominés et menés au score en première période, ils sont revenus dans la partie pour prendre un point mais n'ont jamais pu faire la différence. -Les Red Devils bredouilles- Certes, Cesc Fabregas aurait pu obtenir un penalty en seconde période, alors que le score était de 1-1, mais l'arbitre a averti l?Espagnol pour simulation! Les Londoniens ont de quoi se sentir floués mais ils n'ont pas affiché non plus le même niveau de performance que lors des deux derniers matches. Surtout, leur forme à l?extérieur reste inquiétante puisqu'ils n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers déplacements (deux nuls et une défaite). Mais ils peuvent dire un grand merci à Burnley. Ils gardent ainsi trois points d'avance sur Manchester City et débuteront 2015 tout en haut du classement. La belle affaire du jour appartient à Arsenal. Les "Gunners" sont la seule équipe du Top 7 à avoir gagné dimanche. A West Ham (2-1), Cazorla et Welbeck ont assuré une victoire très importante dans la course aux places en Ligue des champions. Arsène Wenger et ses hommes ont repris leur marche en avant depuis la défaite à Stoke, il y a trois semaines: trois succès et un match nul. Les voilà désormais à trois points de Manchester United, le 3e. Les "Red Devils" peuvent eux avoir des regrets. Les joueurs de Louis van Gaal sont repartis frustrés de White Hart Lane où Hugo Lloris et Tottenham leur ont fait perdre deux points (0-0). Ils ont pourtant eu les occasions pour s'imposer, en première période notamment, mais le gardien français a été élu homme du match. MU n'a donc gagné qu'un seul de ses trois derniers matches (pour deux nuls). La lutte pour le maintien s'est aussi animé dimanche puisqu'en plus du point pris par Burnley (19e), Leicester (20e) est allé s?imposer à Hull (17e), Crystal Palace (18e) a pris un point chez les Queens Park Rangers (0-0) et West Bromwich s'enfonce encore plus dans la crise après sa défaite contre Stoke (2-0). Les six derniers de Premier League se tiennent désormais en cinq points. Résultats de la 19e journée du Championnat d'Angleterre de football: dimanche Tottenham - Manchester United 0 - 0

