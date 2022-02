Lyon (AFP). Neige: 15.000 personnes dans les centres d'hébergement d'urgence cette nuit en Savoie

Près de 15.000 personnes ont passé la nuit de samedi à dimanche dans les centres d'hébergement d'urgence en Savoie en raison d'importantes chutes de neige qui ont saturé le réseau routier du département, a indiqué à l'AFP la préfecture du département. Un nombre indéterminé d'automobilistes a dû passer la nuit dans leurs voitures en Savoie où samedi soir 15.000 véhicules étaient bloquées en raison des mauvaises conditions météorologiques, a ajouté la source. "Nous n'avons pas d'estimation du nombre de personnes qui ont passé la nuit dans leur voiture", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture de Savoie. "Les sapeurs-pompiers ont circulé toute la nuit sur les routes et aucune situation de détresse ne nous a été signalée", a-t-il ajouté. Selon la préfecture de Savoie, le plus gros des voyageurs a été pris en charge dans les centres d'accueil d'urgence dont le taux d'occupation a frôlé les 100%. "Il y a eu 83 centres d'hébergement ouverts", a précisé dimanche sur Europe 1 le ministre des Transports, Alain Vidalies. Dans les départements limitrophes des Hautes-Alpes et de la Haute-Savoie, les préfectures ont également ouvert dans la nuit de samedi à dimanche plusieurs centaines de lits dans le cadre de l'hébergement d'urgence notamment à Gap, Briançon, Annecy ou encore Cluses. Dimanche matin, la circulation restait toujours très difficile dans les secteurs Maurienne et Tarentaise en Savoie et dans les 11 autres départements placés en "vigilance orange" neige et verglas d'un grand quart Est de la France.

