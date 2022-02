Mogadiscio (AFP). Reddition d'un haut responsable des islamistes shebab en Somalie

L'un des plus hauts responsables des insurgés islamistes somaliens shebab, leur chef des renseignements Zakariya Ismail Ahmed Hersi, s'est rendu au gouvernement et à la force militaire de l'Union africaine, a-t-on appris samedi de sources officielles. Les Etats-Unis avaient offert une récompense de 3 millions de dollars à toute personne révélant des informations sur ce chef des insurgés affiliés à Al-Qaïda. Il s'est rendu dans la région de Geddo, frontalière avec le Kenya et l'Ethiopie et est désormais en détention, selon des sources officielles.

