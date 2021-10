Mogadiscio (AFP). Somalie: plusieurs morts dans l'assaut par des shebab d'un camp de l'UA

Les shebab "ont lancé une offensive contre une base militaire à El-Adde", dans la région méridionale de Gedo, frontalière du Kenya et de l'Ethiopie, a déclaré le colonel Idris Ahmed, évoquant "d'intenses combats" et "des pertes". Selon le porte-parole de l'armée kényane, les shebab se sont emparés d'un camp de l'armée somalienne proche de celui des troupes kényanes qui ont "contre-attaqué". "Les combats se poursuivent et le bilan des pertes de chaque côté est inconnu", a-t-il indiqué dans un communiqué.

