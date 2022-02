Damas (AFP). Syrie: Damas prêt à rencontrer l'opposition à Moscou

Le régime syrien est prêt à rencontrer l'opposition à Moscou pour tenter de trouver une issue à la guerre qui ravage le pays depuis près de quatre ans, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères. "La Syrie est prête à participer à une rencontre préliminaire et consultative à Moscou pour répondre aux aspirations des Syriens qui sont celles de trouver une issue à la crise", indique une source non identifiée au sein du ministère dans ce communiqué, cité par l'agence officielle syrienne Sana. La source a précisé que cette décision avait été prise après "des discussions menées entre la Syrie et la Russie sur la tenue" d'une telle rencontre. Celle-ci "viserait à se mettre d'accord sur la tenue d'une conférence de dialogue entre Syriens sans ingérence étrangère", poursuit la source. "La République arabe syrienne a toujours été prête à dialoguer avec ceux qui croient en son unité, sa souveraineté et sa décision libre", a-t-elle ajouté. Jeudi dernier, la diplomatie russe avait affirmé que Moscou comptait accueillir vers le 20 janvier une réunion de l'opposition syrienne. En cas de succès de cette réunion, des représentants du gouvernement syrien seront invités" dans la foulée à Moscou pour "échanger des avis" avec les opposants et pour qu'un "dialogue soit lancé entre les parties du conflit" syrien. Elle avait précisé qu'il s'agirait d'une "rencontre informelle" entre des responsables de l'"opposition interne et externe" de la Syrie, qui sont "capables de générer des idées" permettant d'aboutir à un règlement du conflit syrien qui a fait près de 200.000 morts. Principal allié du régime de Bachar al-Assad, Moscou fournit ce terrain de pourparlers en premier lieu pour que les opposants syriens puissent "entamer un dialogue entre eux", a ajouté le porte-parole. Des opposants syriens, dont certains tolérés par le régime du président Bachar al-Assad, vont se réunir au Caire vers la mi-janvier afin de s'accorder sur une "vision commune" pour mettre fin à la guerre, avaient indiqué des sources de l'opposition.

