Paris (AFP). Les personnalités qui ont marqué l'actualité 2014

Adulées ou détestées, admirables ou agaçantes: voici neuf personnalités - et un tandem, qui ont marqué l'actualité française en 2014, parfois bien malgré elles. ALAIN JUPPE Comment Alain Juppé, l'homme politique parmi les plus détestés des Français en 1995, est-il devenu 19 ans plus tard un de leurs préférés et la coqueluche des médias? Le "meilleur d'entre nous" s'est vu décerner le prix de l'Humour politique 2014 pour une phrase même "pas drôle", dixit l'impétrant. "En politique, on n'est jamais fini, regardez-moi", avait-il dit. Le pince-sans-rire, aujourd'hui aussi à l'aise dans ses baskets qu'il était hier "droit dans ses bottes" s'est mué en Sage au-dessus de la mêlée. La droite modérée le réclame, le centre veut s'allier avec lui. Même à gauche, il plaît. Surtout depuis qu'il s'est déclaré en faveur de l'adoption pour les couples homosexuels. Le magazine bobo GQ en a fait "l'homme politique de l'année" et les Inrocks lui ont consacré une Une flatteuse. La juppémania jusqu'à quand? Lui qui veut devenir président va devoir se (re)transformer en combattant pour affronter de coriaces adversaires, en premier lieu un Nicolas Sarkozy plus déterminé que jamais depuis qu'il est sorti de sa semi-retraite. EMMANUEL MACRON Jeune prodige de la finance pour les uns, suppôt des banques pour les autres, Emmanuel Macron, 36 ans, incarne le tournant social-libéral du gouvernement de Manuel Valls. Nommé fin août à la tête du ministère de l'Economie, il impose un changement de style: exit la flamboyance de son prédécesseur Arnaud Montebourg, chantre du redressement productif. L?ancien banquier de Rothschild veut jouer la concertation et "libérer" l'économie française. Passé du cabinet de François Hollande aux projecteurs médiatiques, il garde toutefois ses élans de franchise, parfois perçus comme du mépris, comme lorsqu'il parle des salariées "illettrées" de Gad ou des autocars pour les "pauvres". PIERRE GATTAZ L'année a commencé en fanfare pour le président du Medef. François Hollande annonce un "Pacte de responsabilité": moins de charges, moins de contraintes sur les entreprises pour créer des emplois. Pierre Gattaz veut "s'impliquer activement", mais ne peut s'empêcher de dire qu'il a "servi sur un plateau" l'idée au président. Il salue la déclaration d'amour à l'entreprise de Manuel Valls et multiplie parallèlement les déclarations iconoclastes, ses convictions lancées brutes de décoffrage: pour débloquer l'emploi, il faut selon lui supprimer l'ISF, repoussoir des investisseurs en France, revoir les 35 heures, éliminer des jours fériés. 2014 se termine sur une mobilisation du patronat et les espoirs déçus d'une belle entente nationale pour vaincre le chômage. PATRICK MODIANO/ JEAN TIROLE Du baume à l'âme: en octobre, la France, engluée dans la crise, enregistre deux succès sur la scène internationale avec l'attribution du prix Nobel de littérature à Patrick Modiano et d'économie à Jean Tirole. Modeste, un peu lunaire, le romancier de 69 ans, parfois gentiment moqué pour son phrasé hésitant, remonte inlassablement le temps dans ses romans, de la "Place de l'étoile", en 1967, à "Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier", en 2014. Avec une prédilection pour les heures sombres de l'Occupation sur lesquelles plane l'ombre trouble de son père. Discret lui aussi, Jean Tirole, 61 ans, allie l'excellence mathématique des grandes écoles françaises (Polytechnique, Ecole nationale des Ponts et Chaussées) et la recherche à l'anglo-saxonne. Ce spécialiste de la "théorie des jeux" a mis son prestige au service de l'école toulousaine d'économie (TSE). REMI FRAISSE Jeune botaniste toulousain de 21 ans, Rémi Fraisse meurt dans la nuit du 25 au 26 octobre, victime d'une grenade offensive lancée par les gendarmes sur le site du barrage en construction de Sivens (Tarn). La mort de ce jeune homme foncièrement pacifiste selon sa famille fait basculer l'opposition au barrage, jusque-là locale, en une affaire nationale. HERVE GOURDEL

