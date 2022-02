Paris (AFP). Le rire, une arme politique à double tranchant

A l'époque des "petites phrases", assénées au micro ou sur Twitter, l'humour est devenu un élément incontournable en politique pour faire passer un message, botter en touche ou discréditer un adversaire, mais cette précieuse arme rhétorique peut aussi se retourner contre son auteur. Des saillies de Clemenceau à l'humour pince-sans-rire de De Gaulle, de la répartie de Mitterrand aux bons mots de Chirac, le phénomène n'est pas nouveau mais la valse des micros et les réseaux sociaux entraînent une "systématisation" de l'humour, selon l'historien Jean Garrigues. "L'usage du rire s'est adapté à la médiatisation", explique-t-il à l'AFP. "Il occupe une place incontournable dans la communication politique, parce que le discours politique se nourrit aujourd'hui de formules à répétition et que l?utilisation par les réseaux permet de les diffuser à un rythme d'instantanéité". Dans un système médiatique qui a fait de l'humour l'un de ses moyens de subsistance, les politiques sont, "sommés et contraints" de faire rire, abonde le sémioticien Denis Bertrand. - Faire passer un message ou un amendement - Outil de prise de distance, permettant de susciter la connivence du citoyen, le rire est d'abord utile contre un adversaire. "Comme les armes létales sont interdites en politique, l'humour me sert beaucoup", sourit le sénateur UMP Pierre Charon. Ce sont, parmi tant d'autres, sa formule sur l?affaire Jouyet: "Je connaissais le Dîner de cons. Je ne savais pas qu?il y a avait aussi le déjeuner", mais aussi Eva Joly qui disait "bien connaître" Dominique Strauss-Kahn pour l?avoir "mis en examen" dans l'affaire Elf (avant de prononcer un non-lieu), ou François Baroin taxant le maire du Puy-en-Velay, Laurent Wauquiez, de "Fou du Puy". Mais l'humour permet aussi de faire passer un message ou un amendement. Début décembre, André Chassaigne a ainsi cité une chanson ch'ti à l'Assemblée pour défendre un texte sur l'imposition des pigeonniers. "Si je ne l'avais pas fait avec humour, il ne serait jamais passé", estime ce député communiste, pour qui le rire permet surtout de "sortir de la crispation" partisane. Autre intérêt: se sortir de situations embarrassantes. Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée aux Personnes Agées et à l'Autonomie, avait évoqué les demandes en mariage de ses collègues et une "imminente" nomination à Bercy, après la publication de son imposant patrimoine. "Ça dédramatise le sujet," estime-t-elle aujourd'hui. - Rire, un 'luxe' en politique - Mais le risque, pour ceux qui dirigent le pays, est de passer pour des rigolos. "L'humour a été ma façon d'exister", assume André Santini, ex-ministre UDI, qui ajoute: "Cela m'a probablement coûté des portefeuilles ministériels". "En France, on considère que celui qui fait de l'humour ne peut pas être sérieux et fiable", estime-t-il. A l'Elysée, François Hollande a tenté de freiner ses traits d'humour, qui étaient pourtant sa marque de fabrique. Selon son entourage, le président fait toujours autant rire, mais à l'abri des médias. "Quand il y a une caméra, un micro, les choses changent", estime un proche, "l'humour peut être déformé, mal compris". Car l'humour est une arme à double tranchant, "un luxe", même, selon M. Charon. Roselyne Bachelot, ancienne ministre UMP, raconte qu'elle ne l'utilisait jamais dans l'exercice de ses fonctions, car "en général, les gens ne le comprennent pas et peuvent vous en tenir rigueur". A ranger dans les placards encombrés des dérapages humoristiques: la phrase de Brice Hortefeux lors d?une université d?été de l?UMP sur les Arabes - "quand il y en a un, ça va, c?est quand il y en a beaucoup qu?il y a des problèmes" -, ou la boutade de François Hollande sur son ministre de l'Intérieur, revenu "sain et sauf" d'Algérie, devenue affaire diplomatique. Conséquence: les politiques tendent à s?autocensurer. Le sénateur vert Jean-Vincent Placé juge la vie politique "plus fade et ennuyeuse qu'il y a vingt ans",avec "beaucoup plus de gens qui sont moins intéressants, et qui se prennent plus au sérieux", et dit réserver ses traits d'humour davantage "à l'entre-soi". "Les politiques sont de plus en plus prudents", confirme Jean Miot, ex-président de l'AFP aujourd'hui président du Prix Press Club humour et politique, qui recense les saillies du personnel politique. Regrettant aussi, comme d?autres élus, l'humour "littéraire" d'autrefois, Mme Bachelot soupire: "Qui est le Clemenceau, le De Gaulle d?aujourd'hui? Hélas, je pense que ça s'est perdu".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire