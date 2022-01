Banda Aceh (Indonésie) (AFP). L'Indonésie lance les commémorations du tsunami à travers le monde

Des milliers de personnes étaient attendues jeudi à une cérémonie en Indonésie pour rendre hommage aux 220.000 victimes du tsunami qui a affecté 14 pays de l'océan Indien en 2004, à la veille du dixième anniversaire de ce drame commémoré à travers le monde. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 - le plus important dans le monde depuis 1960 - s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra, provoquant de gigantesques vagues dévastatrices sur les côtes d'autres pays d'Asie, tels le Sri Lanka et la Thaïlande, et jusqu'en Afrique. Parmi les victimes se trouvaient des milliers de touristes étrangers qui profitaient pour la plupart des fêtes de fin d'année pour passer des vacances au bord de plages idylliques de la région. Des survivants de cette tragédie et secouristes ayant participé aux opérations de sauvetage participeront dans la soirée à une cérémonie de prières dans la province d'Aceh, proche de l'épicentre du séisme, dont l'Indonésie a été de loin le pays le plus touché (170.000 morts et disparus). Le gouverneur d'Aceh devait prononcer une brève allocution pour ouvrir la cérémonie à 20H30 (13H30 GMT) dans la grande mosquée Baïturrahman, l'un des rares bâtiments qui a résisté aux vagues. "Des prières vont être récitées à la mémoire des victimes qui ont péri ou disparu dans le tsunami", a expliqué à l'AFP le président du comité du 10e anniversaire du tsunami, Azhari Hasan. A Meulaboh, une ville de pêcheurs complètement dévastée par des vagues atteignant jusqu'à 35 mètres de haut, les drapeaux ont été mis en berne et des habitants se préparaient à participer à des prières nocturnes. - 'Comme dans une machine à laver' - Les principales commémorations sont prévues vendredi matin. Elles débuteront à Aceh, première région touchée par les vagues du tsunami, et se poursuivront en Thaïlande où des cérémonies avec des bougies sont prévues dans les stations touristiques de Phuket et Khao Lak. Des événements sont également programmés au Sri Lanka, notamment sur le site où un train transportant 1.500 personnes avait été emporté par le tsunami, de même que dans plusieurs capitales européennes pour honorer la mémoire des citoyens qui ont péri dans le cataclysme. Des dizaines de villages ont été rayés de la carte, la puissance de la secousse allant même jusqu'à déplacer des îles. Très prisée par les touristes pour ses plages idylliques, la Thaïlande a enregistré 5.395 victimes, près de la moitié étant des étrangers qui y passaient des vacances. Andy Chaggar, un survivant britannique qui se trouvait dans un bungalow à Khao Lak où il a été emporté par une vague, est revenu jeudi sur la plage où il a perdu sa compagne. "Je suis arrivé dans l'eau, il y avait du verre, du métal, des morceaux de bois, de briques, c'était comme si on était dans une machine à laver pleine de clou", a-t-il raconté à l'AFP. Cette catastrophe survenue au moment de Noël a suscité un élan de générosité sans précédent dans le monde, plus de 11 milliards d'euros ayant été récoltés pour l'aide humanitaire et la reconstruction. Près de six milliards d'euros ont été consacrés à la reconstruction de plus de 140.000 maisons à Aceh, ainsi que des milliers de km de routes, des écoles et hôpitaux. Le tsunami a aussi ouvert la voie à la paix dans cette région alors meurtrie par 29 ans de conflit armé entre séparatistes et forces gouvernementales. Mais des experts mettent en garde contre un relâchement de la vigilance des populations vulnérables face aux catastrophes naturelles, malgré la mise en place d'un système d'alerte qui n'existait pas au moment du tsunami.

